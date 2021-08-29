Популярний хореограф і новий суддя "Україна має талант" Женя Кот викликав бурхливу реакцію в мережі своїм вчинком
Як передає Politeka.net, Женя Кот є відомим танцюристом і хореографом. Як відомо, нещодавно він став новим суддею "Україна має талант" разом з актрисою Ксенією Мішиною і шоуменом Сергієм Притулою. Раніше в парі з колегою Ксенією Мішиной він здобув перемогу в проекті "Танці з зірками". Танцюрист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram з'явилося нове відео. На кадрах Женя Кот стоїть біля будинку в селі без футболки. Він взяв у руки відро з водою і облив себе з голови до ніг. На цей вчинок різко відреагувала бабуся танцюриста. Він зізнався, що робить так кожен день.
"Женя! У тебе вся голова мокра. О боже", каже бабуся Євгенія.
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Шанувальники танцюриста позитивно відреагували на публікацію і залишили безліч коментарів: "Бабуся супер", "Розмовляє українською? Супер! І бабуся класна".
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