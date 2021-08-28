Відомий танцюрист і хореограф Женя Кот показав, як тренується у вихідні дні
Як передає Politeka.net, Женя Кот є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками". Там танцюрист здобув перемогу разом з відомою актрисою Ксенією Мішиной. Нещодавно стало відомо, що тепер Женя Кот судитиме на шоу "Україна має талант". Хореограф активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Женя Кот поділився новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах танцюрист без футболки показивавет свою ідеальну атлетичну форму. Він вийшов у двір будинку, де почав тренуватися у вихідні дні. Варто відзначити, що через зйомки шоу "Україна має талант", тепер у суддів зайнятої графік.
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"Не зупиняйтеся. Працюйте над собою щодня", пише хореограф.
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