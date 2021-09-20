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Известный телеведущий "Холостячки" и "Україна має талант" Григорий Решетник показал фото с женой Кристиной и заинтриговал украинцев

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он является ведущим проектов "Холостяк" и "Україна має талант". У Григория есть супруга - Кристина.

На этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Григорий Решетник решил показать горячие кадры со своей женой - Кристиной. Как известно, супруги вместе около 10 лет и у них уже трое детей - сыновья Иван, Дмитрий и Александр. На кадре - Григорий припирает к стенке Кристину и смотрит на неё.

"Мой океан - это ты", - признался в чувствах Григорий Решетник.

Поклонники супругов оставили множество приятных слов в комментариях: "Горячие! Красивые! Счастливые!", "Ух, какие горячие! Наверное скоро будет девочка", "Очень красивая пара", "Красивые! Обожаю вашу пару", "Любовь во взгляде", "Какие вы молодцы! Пример для многих", "Сколько страсти".

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