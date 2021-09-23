Известный хореограф и судья шоу "Україна має талант" Женя Кот показал, как проводит время женой на курорте в Турции

Как передает Politeka.net, Женя Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своей победе с Ксенией Мишиной на шоу "Танці з зірками". Недавно Евгений стал новым судьей проекта "Україна має талант".

Так, на этот раз танцор опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Женя Кот со своей женой Натальей отправился отдыхать в известный курортный город Бодрум, Турция. На кадрах они подходят друг к другу, обнимаются и целуются. После близости, они берутся за руки и идут к морю.

"Поцелуи делают отношения более теплыми, поэтому целуйтесь больше !!! В любое время и в любом месте !!!

А нам ставьте 😘 вот такой смайлик! Любим Вас ❤️ и благодарим за все комментарии!"

Стоит отметить, что его жена - Наталья Татаринцева является известной украинской гимнасткой и суперфиналисткой 7-го сезона шоу "Україна має талант".

Поклонники засыпали супругов приятными словами в комментариях: "А ещё поцелуй с любимым всегда поднимает настроение", "Страсть", "Обожаю вас".

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Кот усадил жену себе за шею, не уследив за руками: "В этом кадре прекрасно все"

Также, судья "Україна має талант" Кот впечатлил пикантными кадрами с женой в Турции: "Красивая любовь"

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот подогрел слухи о беременности жены-красавицы: "Мы оба хотим..."