Известный хореограф и судья шоу "Україна має талант" Женя Кот показал, как проводит время женой на курорте в Турции
Как передает Politeka.net, Женя Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своей победе с Ксенией Мишиной на шоу "Танці з зірками". Недавно Евгений стал новым судьей проекта "Україна має талант".
Так, на этот раз танцор опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Женя Кот со своей женой Натальей отправился отдыхать в известный курортный город Бодрум, Турция. На кадрах они подходят друг к другу, обнимаются и целуются. После близости, они берутся за руки и идут к морю.
"Поцелуи делают отношения более теплыми, поэтому целуйтесь больше !!! В любое время и в любом месте !!!
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Алина Гросу попала впросак из-за странного наряда на свадьбе: "Какая-то Пугачева или Долина"
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
А нам ставьте 😘 вот такой смайлик! Любим Вас ❤️ и благодарим за все комментарии!"
Стоит отметить, что его жена - Наталья Татаринцева является известной украинской гимнасткой и суперфиналисткой 7-го сезона шоу "Україна має талант".
Поклонники засыпали супругов приятными словами в комментариях: "А ещё поцелуй с любимым всегда поднимает настроение", "Страсть", "Обожаю вас".
Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Кот усадил жену себе за шею, не уследив за руками: "В этом кадре прекрасно все"
Также, судья "Україна має талант" Кот впечатлил пикантными кадрами с женой в Турции: "Красивая любовь"
Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот подогрел слухи о беременности жены-красавицы: "Мы оба хотим..."