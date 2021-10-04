Известный хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» и судья нового сезона «Україна має талант» Евгений Кот устроил танцы посреди улицы с молодой красоткой.
Танцор поделился новым видео на своей странице в ТикТок, пишет Politeka.net.
Кот решил устроить коллаборацию с молодой, но подающей большие надежды танцовщицей Полиной Червоненко, которая уже успела основать собственную школу танцев. На кадрах они стоят в Киеве посреди улицы и демонстрируют танцевальные навыки под энергичную музыку.
Танец получился современным и подходящим под Тренды ТикТок, где пользователи стараются сделать как можно больше запоминающихся движений руками.
Червоненко была одета в голубой спортивный костюм, а вот образ Кота больше подошел бы для бизнес-встречи, чем для танцев. Хореограф был одет в рубашку, черный пиджак и облегающие брюки.
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Оба танцора выглядели очень эффектно и уверенно.
«А зачем что-то писать?», - подписал кадры Евгений.
В комментариях тут же отреагировали на видео.
«Вот это коллаб», «очень неожиданно», «Очень на Джонни Деппа похож», «А почему не под Ракушку танцевали?», - пишут люди.
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