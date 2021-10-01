Известный хореограф, победитель шоу "Танці з зірками" и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот вместе со своей женой показали, на что способны

Как передает Politeka.net, Женя Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своей победе с Ксенией Мишиной на шоу "Танці з зірками". Недавно Евгений стал новым судьей проекта "Україна має талант".

Так, на этот раз на странице шоу "Україна має талант", где Евгений Кот является судьей, опубликовали новое видео. На кадрах хореограф и его жена, известная спортсменка - Наталья Татаринцева показывают стойку из йоги, которую выполняют в теплый день.

"Уметь любить это тоже талант", — подписали видео на странице шоу.

Жена Евгения Кота - Наталья Татаринцева является известной украинской гимнасткой и суперфиналисткой 7-го сезона шоу "Україна має талант".

Также, стоит отметить, что на странице объявили, когда состоится премьера шоу. Зрители смогут увидеть "Україна має талант" на экранах уже 23 октября.

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