Судья шоу "Україна має талант" и победитель шоу "Танці з зірками" Евгений Кот в паре с Ксенией Мишиной показал, в какой форме его жена-спортсменка Наталья

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз на странице хореографа в Инстаграм появилось новое фото. Как известно, уже как 2 года Евгений Кот женат на финалистке 7-го сезона шоу "Україна має талант" и танцовщицей стиля "pole dance" Наталья Татаринцева.

"Дайте название публикации", — предложил хореограф.

Стоит отметить, что Евгений часто со своей женой публикует подобные снимки, где показывает, насколько красива его избранница-спорстменка.

Поклонники предложили несколько вариантов, как бы назвали публикацию: "Настоящая семья! Кот и кошечка", "Коты чудят", "Просто бомба", "Восхищаюсь вашими поддержками", "Змея-искусительница".

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