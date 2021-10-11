Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский пощекотал нервы фанатов яркими кадрами своих образом для эфиров шоу.

Как сообщает Politeka.net, популярный хореограф Макс Чмерковский, который стал судьей нового сезона "Танців з зірками", опубликовал в своем Instagram очаровательные фото.

На снимках красавчик показал свои наряды, в которых появлялся в прямых эфирах проекта, а подписи к публикации попросил поклонников выбрать его лучший образ. Надо сказать, что на всех кадрах Макс выглядит просто потрясающе, он просто растопил сердца своих фанаток волшебной белоснежной улыбкой.

"Как вам мои преображения на @tanci1plus1 за последние 6 недель? Какой образ нравится больше всего? 1,2,3,4,5 или 6? Интересно, за какой образ больше голосов! Оставляй свой вариант в комментах!", - написал Чмерковский в подписи к фотографиям.

Конечно же пользователи тут же принялись комментировать снимки танцора, засыпая его комплиментами в комментариях: "Вы классный! Так оживили судейскую команду!", "Незаконно быть таким горячим!", "Все шикарные", "Все невероятно прекрасные", "Все образы шикарные", "Все красивые", "Все классные", "Красивый и очаровательный", "Черный вам очень идет".

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