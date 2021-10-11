Шесть недель подряд "Танці з зірками" поражают и интригуют украинцев, чем ближе к финалу, тем меньше пар остается и тем больше накаляются страсти.
У публики уже явно наметились любимчики и наоборот. В шестом выпуске, состоявшемся 10 октября, паркет должны были покинуть сразу две пары.
В зоне риска оказались: Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Lida Lee и Алексей Базэла.
По результатам зрительского голосования и по общей сумме баллов от судей покинула проект пара Lida Lee и Алексей Базэла.
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Далее голоса судей разделились - Максим Чмерковский и Влад Яма поддержали Харлан с Дикусаром, а Екатерина Кухар и приглашенная Юлия Санина отдали свои голоса Зарицкой и Мешкову. Обсудив ситуацию, жюри отказалось от идеи "выгнать" две пары, поэтому ушла только Lida Lee с партнером.
Украинцы горячо обсуждают событие. Многие уверены, что в шоу остались участники куда слабее, к примеру Джамала, Евгения Власова и MELOVIN. А вот Lida Lee пользователи называют одной из сильнейших участниц, поэтому были сильно удивлены ее вылетом.
"Я считала, что они будут в тройке лидеров"
"Обидно. Они очень классно и красиво танцевали"
"рейтинги Танцев однозначно упадут после этого, как эта пара внезапно покинула шоу"
"Не может быть… Верните их🙌"
"Главное «отличных» Джамалу и Власову оставить👏🏼"
"Не справедливо! Слив. Лида была одной из самых сильных участников, жалко, что получилось все так)"
"Это ужас. Кошмар и не справедливость... Власова и Джамала остались, а Лида и Алексей, которые были в сто раз лучше, ушли... 😢"
Напомним, что Зарицкая из KAZKA в платье с глубоким декольте вызвала споры в сети: «Лучше, чем Джамала»
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