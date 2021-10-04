Отгремел пятый выпуск "Танців з зірками" и паркет покинула очередная пара

Так, на официальной страничке шоу в Инстаграм прощаются с вокалистом группы "ТНМК" Фаготом и его напарницей Екатериной Тришиной, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео проскролльте вниз).

По оценкам судей, самые сильные выступления были у Дмитрия Кадная и Лиды Ли, а также у Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Это можно увидеть на турнирной таблице. Но в результате суммированных баллов (плюс голоса зрителей) из шоу вылетели Фагот и Тришина.

Пользователи бурно обсуждают событие. Многие комментируют, что на проекте остались участники, которые слабее Фагота, к примеру, часто упоминаются имена Джамалы и Melovin'а.

"Зато Меловин и Джамала остались, ужас🤦🏻"

"Не скажу, что прям сильно за него болела, но блин, так мне жалко стало, что он уходит"

"Очень жаль. Не хуже Мэловина и Джамалы так точно. Ровненько шёл. Хорош"

"На очереди Мэл с Джамалой )"

"В этом сезоне так много несправедливого, как никогда. Меловину ставят низкие балы, что бы больше денег вытянуть с голосования фанов. Джамалу, всё за что-то хвалят, "обцеловывают". Предыдущие сезоны Танцев я смотрела с большим удовольствием, не то, что сейчас"

Напомним, MELOVIN открыто заговорил об унижениях на украинском телевидении: "К большому сожалению..."

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