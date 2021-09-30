Известный украинский певец MELOVIN рассказал о буллинге и оскорблениях со стороны генерального директора крупного телеканала
Артист, который запомнился многим благодаря своему участию в шоу «Х-Фактор» и «Танці з зірками», а также представлению Украины на «Евровидении» в 2018 году, поделился откровенным постом в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В публикации Константин Бочаров (настоящее имя певца) сообщил, что главный музыкальный телеканал Украины отказался показывать его новый клип на песню «Таємний знак».
«К большому сожалению моих фанов, клип #таємнийзнак так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны! Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, «случайной» ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым», - написал Бочаров.
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Отметим, что этим летом на телевидении действительно не показали момент его каминг-аута на одном из фестивалей, когда певец поцеловал парня на сцене и признался, что бисексуален.
MELOVIN уверен, что сейчас телеканал намеренно отказывается от показа его клипов, таким образом подчеркивая свое отношение к артисту.
«Я прошёл с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это де**мо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю в какой среде приходится находиться стоя на вахте искусства», - эмоционально подытожил певец.
Напомним, Melovin показал, как расслабляется на полу в гримерке шоу «Танці з зірками».
Как сообщала Politeka, Melovin из "Танців з зірками" очаровал кардинальной сменой имиджа.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin смутил переменами во внешности.