Известный украинский певец Melovin, который стал новым участником «Танців з зірками», показал, как отдыхает за кулисами шоу

Как пишет Politeka.net, 24-летний артист является одним из самых эпатажных участников нового сезона шоу. Он конфликтует с судьями и радует своих поклонников яркими выходками. В Инстаграм Melovin показал, как проходит подготовка к эфиру. На одном из кадров он лежал на полу в гримерке, отдыхая между репетициями.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Жизнь и так превратилась в подсчитывание дней от воскресенья до воскресенья, а ты ещё и интригуешь!», «А вообще мне очень нравится твой непоколебимый позитивный настрой!», «Сияешь», «Переживаем за тебя», «Обожаю», «Такой кайф видеть, как ты кайфуешь от процесса в ожидании нового эфира. Знаю, что это будет огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в шоу Melovin выступает в паре с молодой танцовщицей Лизой Русиною.

Напомним, что Melovin разозлил звезду танцевального шоу Илону Гвоздеву: "Жалкое подобие".

Как сообщала Politeka, Melovin впечатлил кардинальной сменой образа: "Состояние полного блаженства...".

Также Politeka писала, что Melovin ошеломил переменами во внешности, став походим на Мэнсона.