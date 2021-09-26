Відомий український співак Melovin поділився кадрами із кліпу на нову пісню "Таємний знак"

Як пише Politeka.net, 24-річний епатажний співак Melovin, який нещодавно взяв участь у шоу "Танці з зірками", де танцює в парі з молодою танцівницею Лізою Русиною, часто ділиться з шанувальниками контентом в Instagram.

Цього разу співак поділився фрагментом із кліпу на свою нову пісню "Таємний знак", яку записав в дуеті разом зі співачкою SOWA.

"#таємнийзнак Дивись вже зараз на моєму YouTube каналі. Та залишай свої враження! 👁🖤", написав Костя Бочаров (справжнє ім’я Melovin).

Як бачимо, у новому кліпі співак вирішив кардинально змінити зачіску та постав перед камерами із чорним волоссям, зачесаним вниз.

"Цей кліп (як і всі твої роботи) хочеться переглядати знову і знову 😍❤️🔥 і з кожним переглядом помічаєш все більше цікавих деталей 👁", " Я закохався у пісню та кліп❤️🔥", "Кліп на повторі Немов занурюєшся в атмосферу казки 🔥💫", " Пісня неймовірна... Викликає мурахи по тілу... Дякую за таку роботу❤️", "Дуже красива робота 😍 А костюми, а образи ... немає слів. Пісня дуже чуттєва, слухаю і не можу наслухатися. 🙌❤️", "Я немовби у музичному раю, коли чую цю магiчно прекрасну мелодiю двох закоханих сердець❤️🔥❤️ Я вiдчуваю стан цiлковитого блаженства 💫та музичного мультиоргазму 🎼🌋 Ця пiсня дуже надихає🌹", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що фаворит Данилко Melovin збентежив змінами в зовнішності: "Вирішив стати українським Меріліном Менсоном".

Нагадаємо, що Melovin з "Танців з зірками" з'явився в компанії світловолосої красуні: "У мене дар мови пропав".

A ще Politeka повідомлялa, що Кухар вирішила підколоти Melovinа побільше, відповідь співака не змусила себе чекати: "Не урив, а закопав".