Відома хореограф Ілона Гвоздьова з обуренням оцінила виступ Melovina з його партнеркою Лізою Русиною на "Танцях з зірками"

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Також вона є переможницею "Танці з зірками". На своїй сторінці в соціальних мережах Ілона розбирає виступи учасників нового сезону шоу.

Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - момент виступу учасників шоу" Танці з зірками " Melovina і його партнерки-Лізи Русиної.

"Вперше за історію проекту, професійна танцівниця танцювала техніку ча-ча-ча гірше зірки (нонсенс). Все той же диявольський образ, хрести, монашки, занепалі душі - епатаж на першому місці, все інше не береться до уваги.

Я, звичайно, все розумію-шоу і так далі, але ж є мораль і межі пристойності? Тут вони відсутні. Пішло і без смаку, зате в тренді. Не можу назвати це мистецтвом. Жалюгідну подобу, Вибачте, але це факт", - розкритикувала в пух і прах Ілона Гвоздьова.

Також, танцівниця додала, що цей виступ ніяк не відноситься до історії танцю.

"Є нескінченні" зносини " двох партнерів на головній сцені країни. І хай пробачать мене фанати Мела, але це аморально такі танці танцювати на сцені", - підсумувала хореограф.

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