Известная певица Джамала приготовила украинцам сюрприз на паркете "Танців з зірками"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, которая стала участницей "Танців з зірками" поделилась в своем Instagram яркими кадрам перед новым эфиром шоу. Оказалось, что на паркет звезда вышла в совершенно новом образе – с короткой стрижкой и в соблазнительном наряде.
На кадрах, которые певица выложила в сеть, ее образ можно рассмотреть вблизи, а также есть снимок с ее партнером по проекту. Как видно, Джамала сделала короткую стрижку-каре, которая ей, как оказалось, очень идет, а на лице артистки яркий макияж. Для эфира красотка выбрала приталенное черное платье на бретельках, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру.
В комментариях к фото украинцы начали засыпать звезду и ее новых образ комплиментами: "Образ просто огонь", "Красотка", "Очень идет короткая стрижка", "Поддерживаю вас Джа", "Какая вы красивая", "Красотка", "Это ваши волосы?", "Стрижка кривая, но длина вам очень идет".
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