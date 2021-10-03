Известная певица Джамала приготовила украинцам сюрприз на паркете "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, которая стала участницей "Танців з зірками" поделилась в своем Instagram яркими кадрам перед новым эфиром шоу. Оказалось, что на паркет звезда вышла в совершенно новом образе – с короткой стрижкой и в соблазнительном наряде.

На кадрах, которые певица выложила в сеть, ее образ можно рассмотреть вблизи, а также есть снимок с ее партнером по проекту. Как видно, Джамала сделала короткую стрижку-каре, которая ей, как оказалось, очень идет, а на лице артистки яркий макияж. Для эфира красотка выбрала приталенное черное платье на бретельках, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру.

В комментариях к фото украинцы начали засыпать звезду и ее новых образ комплиментами: "Образ просто огонь", "Красотка", "Очень идет короткая стрижка", "Поддерживаю вас Джа", "Какая вы красивая", "Красотка", "Это ваши волосы?", "Стрижка кривая, но длина вам очень идет".

Напомним, Джамала приготовила большой сюрприз на "Танцях з зірками": "Самый сложный образ".

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