Известная украинская певица Джамала, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", восхитила яркими образами
Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Джамала поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм, и заинтриговала анонсом.
«Пока мы готовим еще один неожиданный и правда самый сложный образ на вечер, выбирайте победителя», - написала она.
Джамала показала впечатляющие костюмы, в которых уже успела выступить на «Танцях з зірками».
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Пользователи Сети поделились своими впечатлениями.
«Конечно все танцы были замечательные, но особенно 3 и 4🔥😍 крымско-татарский проник в душу, а от ча ча ча захотелось танцевать», - писали в комментариях.
Отметим, 38-летняя исполнительница уже увидила поклонников и зрителей шоу "Танці з зірками", внезапно появившись в четвертом выпуске шоу с белокурыми волосами. За свое Ча-ча-ча Джамала и ее партнер Антон Нестеренко получили от судей 29 баллов. Повлиять на оценку жюри еще могут зрители.
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