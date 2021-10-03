Известная украинская певица Джамала, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", восхитила яркими образами

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Джамала поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм, и заинтриговала анонсом.

«Пока мы готовим еще один неожиданный и правда самый сложный образ на вечер, выбирайте победителя», - написала она.

Джамала показала впечатляющие костюмы, в которых уже успела выступить на «Танцях з зірками».

Пользователи Сети поделились своими впечатлениями.

«Конечно все танцы были замечательные, но особенно 3 и 4🔥😍 крымско-татарский проник в душу, а от ча ча ча захотелось танцевать», - писали в комментариях.

Отметим, 38-летняя исполнительница уже увидила поклонников и зрителей шоу "Танці з зірками", внезапно появившись в четвертом выпуске шоу с белокурыми волосами. За свое Ча-ча-ча Джамала и ее партнер Антон Нестеренко получили от судей 29 баллов. Повлиять на оценку жюри еще могут зрители.

Напомним, победительницы "Евровидения" Руслана и Джамала засветились вместе, редкое фото: "Роскошная..."

Как сообщала Politeka, Суровцев после вылета из "Танців з зірками" признался, чего на самом деле боялся: "Почему эту Джа тянут, непонятно"

Также Politeka писала, что Джамала в блестящей майке с глубоким вырезом заинтриговала кадрами: "Прямо сейчас я..."