Бывший участник шоу "Танці з зірками" и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев рассказал, чего боялся на проекте

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является известным украинским актером и чемпионом Украины по стриптизу. Он прославился благодаря своей роли в сериале "След". Также он стал участником нового сезона шоу "Танці з зірками", однако недавно ушел из проекта.

Так, на этот раз актер опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, на четвертом эфире шоу, тема которого была "Латинские танцы" покинула проект пара Алексея Суровцева с Машей Колосовой. В новой публикации он раскрыл, чего на самом деле боялся на шоу и показал фрагмент с последнего танца на паркете.

"Вот и подъехал фрагмент нашего последнего танца в Танцах со звёздами! Чачача! Которого я так боялся 😳 Я считаю, что номер удался. А вы?", - спросил актер.

Поклонники Алексея оставили множество приятных комментариев, где поддержали артиста: "Танец - огонь, и вообще танцы потеряли очень красивого и харизматичного мужчину", "Очень круто. Вы талант. А я говорила, что ваше это только стриптиз", "Великолепный танец! Вы отличный танцор", "Ну классно же! Лучше всех! Ничего не понимаю", "Если честно, то это классно, а вот почему эту Джа тянут, непонятно. Она танцует просто никак".

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