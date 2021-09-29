Украинский актер, спортсмен и стриптизер Алексей Суровцев поделился своими эмоциями после ухода из «Танців з зірками»

Как передает Politeka.net, в четвертом эфире шоу Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова покинули проект.

Суровцев признался, что очень хотел поучаствовать в проекте, и теперь разочарован, что он так быстро для него закончился. При этом актер уверен, что танцев не хуже всех других участников.

«Шоу, в которое я хотел попасть для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Доволен собой? Нет, как всегда недоволен и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс. Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки были у судей для нашей пары относительно других пар? Непонятно», - написал Алексей на своей странице в Инстаграм.

Суровцев объяснил, почему его поклонники не смогли его спасти, однако все равно поблагодарил за поддержку: «Моя фан аудитория меньше, чем у остальных, поэтому спасти меня вам было сложно, я понимаю. Но вы самые лучшие, самые преданные и самые активные! Жаль не успел танго, контемп, пасо… очень хотел. В любом случае спасибо за этот маленький кусочек праздника! Я упал, чтобы встать и быть сильнее. Люблю вас❤».

Также Суровцев выразил благодарность своей партнерше Марии Колосовой и извинился, «что подвёл».

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