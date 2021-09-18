Участник «Танців з зірками» Фагот показал своего верного «друга» и впечатлил украинцев своим видом

Как известно, ранее популярный хип-хоп исполнитель и лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) решил принять участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками». Его партнершей стала Екатерина Тришина, с которой в прошлом артиста связывали романтические отношения.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Фагот показал, как проводит последние теплые дни осени.

Так, на новых снимках исполнитель позировал во дворе. Он решил показать поклонникам свой мотоцикл, который сразу же добавил снимкам атмосферу брутальности. Сам певец позировал в серой футболке, джинсах и стильной кепке.

«Последние теплые и сухие дни надо проводить в радость», - написал артист.

При этом украинцы в комментариях тут же обратили внимание на то, как изменилась внешность Фагота: люди отметили, что певец заметно похудел. Эти изменения поклонники связали с участием исполнителя в «Танцях».

«Реально видно, как похудел. Эти танцы это страшно», «Огонь», «Похудел», - пишут люди.

Напомним, первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей.

Как сообщала Politeka, Фагот показал страсть с партнершей по "Танцях з зірками", с которой раньше крутил роман.

Также Politeka писала, что известный певец признался в романе со своей партнершей по "Танцям з зірками".