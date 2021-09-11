Известный артист и солист группы "ТНМК" Фагот показал нежные фото со своей партнершей Екатериной Тришиной по шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Фагот (Олег Михайлюта) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своему участию в группе "ТНМК", где он выступал солистом. Недавно певец объявил о том, что он стал новым участником шоу "Танці з зірками". До этого артист уже выходил на паркет, однако это было более 10 лет назад. Фагот активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз Фагот опубликовал новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. Как известно, его партнершей стала известная танцовщица и хореограф Екатерина Тришина. На первом эфире они станцевали танец "фокстрот", после чего выяснилось, что у пары ранее были романтические отношения. На кадрах артист показывает, как чувственно проходят их тренировки перед эфиром.

"Занырнул я в очень интересную вселенную, не совсем мою, но не менее насыщенную и яркую. и она мне нравится а понравлюсь ей я или нет станет известно уже завтра в 21:00 в эфире

поэтому с нас танец, а с вас поддержка! пусть будет праздник!", поделился Фагот.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Кайф, мне уже нравится".

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