Украинский танцор и хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар заговорил о прошлом эфире шоу, зацепив откровением свою экс-партнершу Викторию Булитко.

Как пишет Politeka.net, в новом сезоне шоу Дмитрий Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В прошлом эфире их пара осталась в шоу благодаря зрительскому голосованию, за что танцор решил поблагодарить своих поклонников.

«Наш Титаник не потонул на прошлой неделе, благодаря вам! В этом эфире будет жёстко… Роза и Джек верят, что в следующей серии их корабль продолжит своё плаванье, минуя все айсберги! Мы танцуем седьмыми, танцуем для вас, не пропустите!», - подписал пост 35-летний Дикусар.

Его откровение нашло отклик у звезды «Дизель шоу» Виктории Булитко, которая танцевала с Дикусаром в одном из сезонов шоу.

«Поддерживаю вашу пару», - написала Булитко под фото.

Поклонники тоже поддержали своих фаворитов.

«Вперёд к победе», «Мой голос за вас, ведь вы такая классная пара!», «Шикарный Дмитрий», - пишут люди.

Напомним, что Дикусар не стал молчать после очередного эфира "Танцев со звездами": "Со мной это происходило".

Как сообщала Politeka, Дикусар внезапно резко ответил поклонникам: «Не безвольное мясо…».

Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар стал отцом, показав ребенка: «Я буду рядом, малышка!».