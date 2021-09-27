Хореограф Дмитро Дікусар показав яскраві кадри з минулого ефіру шоу і здивував визнанням

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар виклала у своєму Instagram яскраві кадри зі свого виступу на паркеті проекту. Як відомо, Діма став партнером відомої спортсменки-фехтувальниці Ольги Харлан.

На фотографіях пару Дмитра та Ольги можна побачити в яскравих костюмах під час виконання запального танцю латиноамериканської програми. Адже саме цьому стилю був присвячений черговий ефір танцювального проекту.

У підписі до знімків Дікусар подякував Харлан і зробив несподіване зізнання: "Вчора наша з Олею Харлан пара опинилася вгорі турнірної таблиці. Я не очікував, адже останній раз зі мною це відбувалося на "Танах з зірками" 15 років тому. Що я відчув? Радість за Олю, її працю оцінили по достоїнству. Але, в глибині була єдина думка:»чи потрапили ми в серця людей". Я і так знав свої пріоритети, але в той момент я зайвий раз переконався, важливіше всіх оцінок, мати можливість танцювати для людей. Дякую тобі @olgakharlan, що ти так самовіддано вкладаєшся в цей чарівний процес!".

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