Хореограф Дмитрий Дикусар показал яркие кадры с прошлого эфира шоу и удивил признанием

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, многократный участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар выложила в своем Instagram яркие кадры со своего выступления на паркете проекта. Как известно, Дима стал партнером известной спортсменки-фехтовальщицы Ольги Харлан.

На фотографиях пару Дмитрия и Ольги можно увидеть в ярких костюмах во время исполнения зажигательного танца латиноамериканской программы. Ведь именно этому стилю был посвящен очередной эфир танцевального проекта.

В подписи к снимкам Дикусар поблагодарил Харлан и сделал неожиданное признание: "Вчера наша с Олей Харлан пара оказалась вверху турнирной таблицы. Я не ожидал, ведь последний раз со мной это происходило на «Танах со звёздами» 15 лет назад. Что я почувствовал? Радость за Олю, её труд оценили по достоинству. Но, в глубине была единственная мысль: «попали ли мы в сердца людей». Я и так знал свои приоритеты, но в тот момент я лишний раз убедился, важнее всех оценок, иметь возможность танцевать для людей. Спасибо тебе @olgakharlan, что ты так самоотверженно вкладываешься в этот волшебный процесс!".

Напомним, На Ирину Билык напали во время съемок популярного шоу, появились кадры: "Откуда ты взялся?".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык после нового развода воссоединилась с двумя экс-возлюбленными одновременно: "Ох, Ирина...".

Также Politeka писала, что Билык столкнется с бывшим мужем на «Танцях з зірками», звезда не сдержала эмоций: "Страна должна увидеть…".