Український хореограф, зірка «Танців з зірками» Дмитро Дікусар розповів, що для нього означає танець
Як пише Politeka.net, у новому сезоні танцювального шоу 35-річний Дмитро Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Судді високо оцінюють досягнення пари, а глядачі навіть пророкують їм перемогу.
У себе в Instagram Дікусар вирішив поспілкуватися з шанувальниками, відповідаючи на їхні запитання.
"Якби у вас була можливість змінити щось у світі, що б це було?",- запитали фанати у Дікусара.
"У мене є така можливість! Танцем! Хочу, щоб люди через емоції згадали, що вони не безвольне м'ясо і нащадки мавпи! А люди з безсмертними душами", - несподівано різко відповів Дікусар.
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Як відомо, Дмитро Дікусар прославився ще зовсім молодим, коли взяв участь у "Танцях" в парі з Іриною Білик. Після проекту між артистами зав'язався роман.
Нагадаємо, що Дікусар після "Танців з зірками" зважився на одкровення:"зі мною це відбувалося 15 років тому".
Як повідомляла Politeka, Дікусар розповів, що думає про останній ефір шоу: "за твої слова...".
Також Politeka писала, що Дмитро Дікусар зізнався, що став татом: «я буду поруч, крихітка!».