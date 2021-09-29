Партнер чемпіонки Ольги Харлан на "Танцях з зірками" Дмитро Дікусар написав відвертий пост після чергового ефіру шоу

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф 35-річний Дмитро Дікусар став партнером 31-річної олімпійської чемпіонки Ольги Харлан на шоу "Танці з зірками". Попри те, що пара показує хороший результат на паркеті, у своєму Instagram Дікусар поділився із шанувальниками, що вони з Ольги були трохи засмучені після крайнього ефіру "Танців з зірками".

"Найцікавіше, що ми з Олею Харлан після танцю були трохи засмучені, що не видали максимум. І навіть високі оцінки не прибрали це відчуття. Але, коли побачили реакцію людей в соймережах, і подивилися збоку, зрозуміли що були занадто критичні до себе 😅... і дискомфорт пройшов! 😉", - зізнався Дмитро Дікусар.

Пост хореографа прокоментувала актриса театру та кіно Ольга Сумська.

"Дімааа🔥🔥🔥👏👏👏Вогонь! Тільки перемога!", - написала Сумська.

"Оля, я бачив "Твій день"…. 😁 Дякую, за твої слова підтримки 💋💋🌹", - відповів Дікусар.

Нагадаємо, що 14 років тому в першому сезоні "Танців з зірками" Дмитро Дікусар мав танцювати із Ольгою Сумською, але продюсери шоу відмовили йому в участі через занадто молодий вік. На думку творців шоу, 21-річний Дікусар буде не дуже дивитися у парі із 40-річною Сумською. Тоді хореограф був дуже ображений на продюсерів, але все ж вийшов на паркет на галаконцерті, зобразивши із Сумською Проню Прокопівну та Голохвастова.

У коментарях шанувальники написали багато компліментів та сказали, що танець їм дуже сподобався.

"Кращі! 🔥🔥🔥 запалюйте!", " 👏👏👏🏽🔥🔥🔥 Перемоги вам", " Найкращі👏", " Які рухи !!! Мама мія! Просто Бог танцю !!!", " Це просто бомба-ракета! Ви просто неперевершені!", " Дмитро, на Ваш танець можна дивитися нескінченно ..)) Оля молодчинка❤️👏 краса! Танець самба ніякий не вбивця для вашої пари)) 👏🔥🔥🔥😍", - написали у коментарях.

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