Партнер чемпионки Ольги Харлан на "Тянцях з зірками" Дмитрий Дикусар написал откровенный пост после очередного эфира шоу

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф 35-летний Дмитрий Дикусар стал партнером 31-летней олимпийской чемпионки Ольги Харлан на шоу "Танці з зірками". Несмотря на то, что пара показывает хороший результат на паркете, в своем Instagram Дикусар поделился с поклонниками, что они с Ольги были немного расстроены после крайнего эфира "Танців з зірками".

"Самое интересное, что мы с Олей Харлан после танца были немного расстроены, что не выдали максимум. И даже высокие оценки не убрали это ощущение. Но, когда увидели реакцию людей в соймережах, и посмотрели со стороны, поняли что были слишком критичны к себе... 😅 и дискомфорт прошел! 😉 ",- признался Дмитрий Дикусар.

Пост хореографа прокомментировала актриса театра и кино Ольга Сумская.

"Дімааа🔥🔥🔥👏👏👏Огонь! Только победа!",- написала Сумская.

"Оля, я видел "Твій день".... 😁 Спасибо, за твои слова поддержки 💋💋🌹 ", - ответил Дикусар.

Напомним, что 14 лет назад в первом сезоне "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар должен был танцевать с Ольгой Сумской, но продюсеры шоу отказали ему в участии из-за слишком молодого возраста. По мнению создателей шоу, 21-летний Дикусар будет не очень смотреть в паре с 40-летней Сумской. Тогда хореограф был очень обижен на продюсеров, но все же вышел на паркет на галаконцерте, изобразив из Сумской Проню Прокоповну и Голохвастова.

В комментариях поклонники написали много комплиментов и сказали, что танец им очень понравился.

"Лучшие! - зажигайте!", "👏👏👏🏽🔥🔥🔥 Победы вам", " Лучшие👏", " Какие движения !!! Мама мия! Просто Бог танца !!!", "Это просто бомба-ракета! Вы просто неотразимы!", " Дмитрий, на Ваш танец можно смотреть бесконечно ..)) Оля молодчинка! ❤️👏 Танец самба никакой не убийца для вашей пары)) 👏🔥🔥🔥😍", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар признался, что стал отцом и обнародовал фото: "Я буду рядом, крошка!".

Напомним, что Дикусар не стал молчать после эфира "Танців з зірками": "Со мной это происходило 15 лет назад".

A еще Politeka сообщала, что решение судей "Танців з зірками" вызвало возмущение украинцев:"Лучше бы ушла Джамала".