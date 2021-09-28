Відомий танцюрист і хореограф, учасник нового сезону шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар повідомив радісну новину

Як пише Politeka.net, 35-річний Дікусар є одним з найзавидніших женихів України. Він вже був одружений на співачці Ірині Білик, а також на колезі Олені Шоптенко, але дітей у артиста немає. У себе в Instagram Дікусар зізнався, що днями став хрещеним батьком маленької дівчинки. Виявилося, що артист хрестив доньку свого близького друга. В Instagram він опублікував фото з церемонії хрещення, а також засвітився в компанії зі своєю кумою.

"Стати хрещеним батьком дочки близького друга, це прекрасний початок дня! Я буду поруч, крихітка!",- підписав фото Дікусар.

Відзначимо, що в новому сезоні танцювального шоу Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. В останньому ефірі, який був присвячений латинським танцям, Дікусар і Харлан зайняли першу сходинку в турнірній таблиці.

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