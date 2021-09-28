Известный танцор и хореограф, учасник нового сезона шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар сообщил радостную новость
Как пишет Politeka.net, 35-летний Дикусар является одним из самых завидных женихов Украины. Он уже был женат на певице Ирине Билык, а также на коллеге Алене Шоптенко, но детей у артиста нет. У себя в Инстаграм Дикусар признался, что на днях стал крестным отцом маленькой девочки. Оказалось, что артист крестил дочку своего близкого друга. В Инстаграм он опубликовал фото с церемонии крещения, а также засветился в компании со своей кумой.
«Стать крестным отцом дочери близкого друга, это прекрасное начало дня! Я буду рядом, малышка!», - подписал фото Дикусар.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Двойная трагедия произошла в семье священника: ковид забрал самых близких , детали
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
Жена "Холостяка" Добрынина призналась в кризисе в отношениях с мужем: "Рвем на себе волосы, плачем"
"Мастер Шеф" Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда: "Нравится, что здесь есть..."
Отметим, что в новом сезоне танцевального шоу Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В последнем эфире, который был посвящен латинским танцам, Дикусар и Харлан заняли первую строчку в турнирной таблице.
Напомним, что Дмитрий Дикусар рассказал, как гордится новой партнершей: «У нас с Олей…».
Еще Politeka писала, что Дикусар в объятиях олимпийской чемпионки напросился на критику: "Это всё для...".
Также Politeka сообщала, что Дмитрий Дикусар обратился к украинцам: "Третий эфир был...".