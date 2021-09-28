Известный танцор и хореограф, учасник нового сезона шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар сообщил радостную новость

Как пишет Politeka.net, 35-летний Дикусар является одним из самых завидных женихов Украины. Он уже был женат на певице Ирине Билык, а также на коллеге Алене Шоптенко, но детей у артиста нет. У себя в Инстаграм Дикусар признался, что на днях стал крестным отцом маленькой девочки. Оказалось, что артист крестил дочку своего близкого друга. В Инстаграм он опубликовал фото с церемонии крещения, а также засветился в компании со своей кумой.

«Стать крестным отцом дочери близкого друга, это прекрасное начало дня! Я буду рядом, малышка!», - подписал фото Дикусар.

Отметим, что в новом сезоне танцевального шоу Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В последнем эфире, который был посвящен латинским танцам, Дикусар и Харлан заняли первую строчку в турнирной таблице.

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