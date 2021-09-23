Відомий танцюрист і хореограф з шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар звернувся до українців

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим танцюристом і хореографом. Також, відомо, що він колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик і хореографа Олени Шоптенко. Він вже не в перший раз виходить на паркет шоу "Танці з зірками", і на цей раз його напарницею стала фехтувальниця Ольга Харлан.

Цього разу Дмитро опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує момент з третього ефіру шоу" Танці з зірками", де називають їх з парнершей ім'я, що означає, що вони проходять далі.

"Дякую всім, хто підтримує нашу пару! У минулому сезоні третій ефір був для мене останнім", - розповів Дмитро Дікусар.

Раніше повідомлялося, Дікусар з "Танців з зірками" зворушив чуттєвим відео з колишньою коханою Іриною Білик: "Я не думав ні секунди"

Також, екс-чоловік Білик і Шоптенко Дікусар емоційно звернувся до партнерки по "Танцях з зірками": "Ще швидше..."

Politeka розповідала, Харлан видала, які відносини між учасниками "Танців з зірками" і відповіла суддям: "Виклик прийнятий!"