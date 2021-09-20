Известный хореограф Дмитрий Дикусар, который вновь стал участником «Танців з зірками», заговорил о своей партнерше

Как передает Politeka.net, в новом сезоне шоу Дикусар выступает в паре с олимпийской чемпионкой, фехтовальщицей Ольгой Харлан. В третьем эфире пара исполнила страстное танго.

«Когда я увидел по телевизору, что у нас с Олей получилось, испытал восторг! Восторг от тебя @olgakharlan! Я признаюсь, рискнул с хореографией, но верил, что если кто-то и потянет такое танго, то это ты!!! И отдельное восхищение всей съёмочной группе, команде гениальной @kolyadenkolena и @kulyafreedom в частности!», - отметил Дикусар.

В комментариях поклонники оставили Дикусару массу приятных слов.

«Сами в шоке», «Вау», "Просто огонь. Смотрю раз 10 уже. Проживание тотальное", «Это было очень эмоционально и красиво!», «Дмитрий, всегда смотрю в Ваших танцах только Вас :) Это первый раз, когда партнерша была абсолютно гармоничная с Вами!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Дикусар ошеломил неожиданным заявлением: «Вселенная подарила мне…».

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