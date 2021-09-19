Відомий хореограф Дмитро Дікусар розповіла про свій чуттєвий виступ з Іриною Білик

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і шоумен Дмитро Дікусар, який в новому сезоні "Танців з зірками" виступає в парі з фехтувальницею Ольгою Харлан, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився чуттєвим відео свого виступу з Іриною Білик на паркеті шоу, а в підписі до нього розповів про цю композицію.

Як відомо, Дмитро та Ірини перебували у шлюбі в 2007-2010 роках. У цей період співачка записала з молодим чоловіком красиву пісню про кохання і навіть зняла його в своєму кліпі. Тепер же колишнє подружжя виконало цю пісню на сцені "Танців з зірками".

У підписі до відео Дікусар написав: "Коли мені запропонували заспівати цю пісню з Ірою @bilyk_iryna, я не думав ні секунди. Просто представив стан людей, які люблять її і поринуть в ностальгічні спогади. І багато хто згадав, як 14 років тому закохувалися під цю пісню, одружувалися...".

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