Хореограф із "Танців з зірками" Дмитро Дікусар влаштував переполох яскравими кадрами і несподіваною заявою

Як відомо, цього року 35-річний колишній чолоік Ірини Білик та Альони Шоптенко виходить на паркет разом із олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан. Судячи з численних коментарів і балів від глядачів, багато українців вболівають саме за їх пару.

У другому випуску Дікусар з партнеркою захопили ритмічним квікстепом. Свій танець спортсменка присвятила коханому, і отримала 17 балів.

Кадрами виступу і поділився Дмитро у своєму мікроблозі в Instagram, відкривши завісу, чого чекати від їх наступного танцю, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Хочу, щоб цей позитивний танець був у моїй стрічці!! Ольга @olgakharlan, ти неймовірно крута і я дуже вірю в наш танцювальний тандем!! 💫 Завтра нас чекає танець, який ще швидше ніж цей...😅 🚀", - розповів Дікусар.

Користувачі з ентузіазмом коментують:

"Ого! Ще швидше?👏 👏 👏 Чекаємо і вболіваємо!🔥🔥🔥"

"Ви дуже гармонійно виглядаєте"

"Ооо, трохи повільніше, будь ласка!)) Ми за вами не встигаємо))) а під цей акомпанемент?)) Дмитро, тепер сміливо можна під свій же!!!!😍😍😍"

"Швидше ніж цей?..😁А є ще швидше?..)) Знову сюрприз?)) Ми ще від попереднього не відійшли...😁Нууу, ви, Діма, непередбачувана людина... І це тааааак круто!!!"

"Ого🔥🔥🔥Запалюйте🔥👏"

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