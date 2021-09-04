Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар розповів, як переживає повернення на проект
Як передає Politeka.net, Дікусар знову став учасником шоу, хоча більшу половину хореографів у проекті вирішили замінити. В Instagram артиста з'явилися фото з батла-презентації, а також зворушливе зізнання.
"Всесвіт подарував мені ще одну можливість танцювати для вас. Так що, я з нетерпінням чекаю нашої завтрашньої зустрічі в прямому ефірі! І знайте, що я відчуваю всі ваші емоції під час виступу, чую ваші думки, серцебиття... Так що, танцюйте разом зі мною", - підписав фото артист.
У коментарях шанувальники хореографа залишили масу захоплених відгуків.
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"Дорогий Діма! Бажаю багато сил і щоб Вам з партнеркою у всьому щастило!", "Давай, Дім!!! У всі тяжкі!", "Я твоя фанатка!", "З Богом, Дмитро! І нехай переможе талант, а не упередженість", «найкращий хореограф, прикраса будь-якого заходу», «Тепер я точно почну дивитися «Танці з зірками», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Дікусар був одружений на Олені Шоптенко і Ірині Білик.
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