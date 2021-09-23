Известный танцор и хореограф из шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является известным танцором и хореографом. Также, известно, что он бывший муж известной певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко. Он уже не в первый раз выходит на паркет шоу "Танці з зірками", и на этот раз его напарницей стала фехтовальщица Ольга Харлан.

На этот раз Дмитрий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает момент с третьего эфира шоу "Танці з зірками", где называют их с парнершей имя, что означает, что они проходят дальше.

"Благодарю всех, кто поддерживает нашу пару! В прошлом сезоне третий эфир был для меня последним", - рассказал Дмитрий Дикусар.

Ранее сообщалось, Дикусар из "Танців з зірками" растрогал чувственным видео с бывшей возлюбленной Ириной Билык: "Я не думал ни секунды"

Также, экс-муж Билык и Шоптенко Дикусар эмоционально обратился к партнерше по "Танцях з зірками": "Еще быстрее..."

Politeka рассказывала, Харлан выдала, какие отношения между участниками "Танців з зірками" и ответила судьям: "Вызов принят!"