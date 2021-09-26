Колишній чоловік Ірини Білик, танцюрист і хореограф з шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар заінтригував глядачів в мережі
Як відомо, учасник нового сезону шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" Дмитро Дікусар виступає в парі з українською шаблісткою і олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.
У третьому випуску пара викликала фурор на паркеті, виконавши пристрасне танго, а тепер Дмитро повідомив, що вони з пільгою підготували для своїх шанувальників не менш захоплюючий виступ.
"Сьогодні наш з Олею Харлан четвертий ефір! І знову буде дуже швидко 🌪 😅
Дивіться, насолоджуйтеся, критикуйте…
Це все для вас!! ❤ ️ ",- написав танцюрист.
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Свій пост Дмитро проілюстрував кадрами з минулого виступу, де Харлан була одягнена в Червону атласну сукню.
На одному з фото Ольга ніжно притулилася до Дікусара, розтанувши в його обіймах.
Фанати чекають не дочекаються ефіру. Про це вони пишуть в коментарях.
"Чекаємо з нетерпінням вашого виступу",
"Вболіваю за вас", - пишуть в мережі.
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