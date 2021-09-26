Колишній чоловік Ірини Білик, танцюрист і хореограф з шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар заінтригував глядачів в мережі

Як відомо, учасник нового сезону шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" Дмитро Дікусар виступає в парі з українською шаблісткою і олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.

У третьому випуску пара викликала фурор на паркеті, виконавши пристрасне танго, а тепер Дмитро повідомив, що вони з пільгою підготували для своїх шанувальників не менш захоплюючий виступ.

"Сьогодні наш з Олею Харлан четвертий ефір! І знову буде дуже швидко 🌪 😅

Дивіться, насолоджуйтеся, критикуйте…

Це все для вас!! ❤ ️ ",- написав танцюрист.

Свій пост Дмитро проілюстрував кадрами з минулого виступу, де Харлан була одягнена в Червону атласну сукню.

На одному з фото Ольга ніжно притулилася до Дікусара, розтанувши в його обіймах.

Фанати чекають не дочекаються ефіру. Про це вони пишуть в коментарях.

"Чекаємо з нетерпінням вашого виступу",

"Вболіваю за вас", - пишуть в мережі.

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