Бывший муж Ирины Билык, танцор и хореограф из шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар заинтриговал зрителей в сети
Как известно, участник нового сезона шоу "Танці с зірками" на телеканале "1+1" Дмитрий Дикусар выступает в паре с украинской саблисткой и олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.
В третьем выпуске пара произвела фурор на паркете, исполнив страстное танго, а теперь Дмитрий сообщил, что они с Льгой подготовили для своих поклонников не менее захватывающее выступление.
«Сегодня наш с Олей Харлан четвёртый эфир! И снова будет очень быстро🌪😅
Смотрите, наслаждайтесь, критикуйте…
Это всё для вас!! ❤️», - написал танцор.
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Свой пост Дмитрий проиллюстрировал кадрами с прошлого выступления, где Харлан была одета в красное атласное платье.
На одном из фото Ольга нежно прижалась к Дикусару, растаяв в его объятиях.
Фанаты ждут не дождутся эфира. Об этом они пишут в комментариях.
"Ждём с нетерпением вашего выступления",
"Болею за вас", - пишут в сети.
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