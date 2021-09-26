Бывший муж Ирины Билык, танцор и хореограф из шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар заинтриговал зрителей в сети

Как известно, участник нового сезона шоу "Танці с зірками" на телеканале "1+1" Дмитрий Дикусар выступает в паре с украинской саблисткой и олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.

В третьем выпуске пара произвела фурор на паркете, исполнив страстное танго, а теперь Дмитрий сообщил, что они с Льгой подготовили для своих поклонников не менее захватывающее выступление.

«Сегодня наш с Олей Харлан четвёртый эфир! И снова будет очень быстро🌪😅

Смотрите, наслаждайтесь, критикуйте…

Это всё для вас!! ❤️», - написал танцор.

Свой пост Дмитрий проиллюстрировал кадрами с прошлого выступления, где Харлан была одета в красное атласное платье.

На одном из фото Ольга нежно прижалась к Дикусару, растаяв в его объятиях.

Фанаты ждут не дождутся эфира. Об этом они пишут в комментариях.

"Ждём с нетерпением вашего выступления",

"Болею за вас", - пишут в сети.

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