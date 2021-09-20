Відомий хореограф Дмитро Дікусар, який знову став учасником "Танців з зірками", заговорив про свою партнерку

Як передає Politeka.net, у новому сезоні шоу Дікусар виступає в парі з олімпійською чемпіонкою, фехтувальницею Ольгою Харлан. У третьому ефірі пара виконала пристрасне танго.

"Коли я побачив по телевізору, що у нас з Олею вийшло, відчув захват! Захват від тебе @olgakharlan! Я зізнаюся, ризикнув з хореографією, але вірив, що якщо хтось і потягне таке танго, то це ти!!! І окреме захоплення всій знімальній групі, команді геніальної @kolyadenkolena і @kulyafreedom зокрема!",- зазначив Дікусар.

У коментарях шанувальники залишили Дікусару масу приємних слів.

"Самі в шоці", "Вау", "Просто вогонь. Дивлюся раз 10 вже. Проживання тотальне", "Це було дуже емоційно і красиво!", "Дмитро, завжди дивлюся в Ваших танцях тільки Вас :) це перший раз, коли партнерка була абсолютно гармонійна з Вами!",- пишуть користувачі Мережі.

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