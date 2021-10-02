Украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Дмитрий Дикусар рассказал, что для него значит танец

Как пишет Politeka.net, в новом сезоне танцевального шоу 35-летний Дмитрий Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Судьи высоко оценивают достижения пары, а зрители даже пророчат им победу.

У себя в Инстаграм Дикусар решил пообщаться с поклонниками, отвечая на их вопросы.

«Если бы у вас была возможность изменить что-то в мире, что бы это было?», - спросили фанаты у Дикусара.

«У меня есть такая возможность! Танцем! Хочу, чтоб люди через эмоции вспомнили, что они не безвольное мясо и потомки обезьяны! А люди с бессмертными душами», - неожиданно резко ответил Дикусар.

Как известно, Дмитрий Дикусар прославился еще совсем молодым, когда принял участие в «Танцах» в паре с Ириной Билык. После проекта между артистами завязался роман.

Напомним, что Дикусар после "Танців з зірками" решился на откровение: "Со мной это происходило 15 лет назад".

Как сообщала Politeka, Дикусар рассказал, что думает о последнем эфире шоу: "За твои слова...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар признался, что стал папой: «Я буду рядом, малышка!».