Украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Дмитрий Дикусар рассказал, что для него значит танец
Как пишет Politeka.net, в новом сезоне танцевального шоу 35-летний Дмитрий Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Судьи высоко оценивают достижения пары, а зрители даже пророчат им победу.
У себя в Инстаграм Дикусар решил пообщаться с поклонниками, отвечая на их вопросы.
«Если бы у вас была возможность изменить что-то в мире, что бы это было?», - спросили фанаты у Дикусара.
«У меня есть такая возможность! Танцем! Хочу, чтоб люди через эмоции вспомнили, что они не безвольное мясо и потомки обезьяны! А люди с бессмертными душами», - неожиданно резко ответил Дикусар.
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Как известно, Дмитрий Дикусар прославился еще совсем молодым, когда принял участие в «Танцах» в паре с Ириной Билык. После проекта между артистами завязался роман.
Напомним, что Дикусар после "Танців з зірками" решился на откровение: "Со мной это происходило 15 лет назад".
Как сообщала Politeka, Дикусар рассказал, что думает о последнем эфире шоу: "За твои слова...".
Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар признался, что стал папой: «Я буду рядом, малышка!».