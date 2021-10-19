Известный хореограф и танцор Максим Чмерковский, который заменил в судейском кресле покойного Григория Чапкиса на шоу "Танці з зірками", растерялся на фотосессии рядом с Настей Каменских.

Как пишет Politeka.net, 41-летний чемпион из латинских танцев Максим Чмерковский, который больше известен украинцам как герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк", стал судьей нового сезона "Танців з зірками" вместо покойного Григория Чапкиса.

Так, Чмерковский вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой оценивают выступления участников, в каждом эфире к ним присоединяется приглашенный четвертый судья. На этот раз, кресло заняла известная певица Настя Каменских.

В своем Instagram Екатерина Кухар показала кадры из фотосессии в съемочном павильоне. Прима-балерина позировала вместе с Владом Ямой, а Максим Чмерковский пытался сфотографироваться с Каменских. Хореограф немного растерялся, долго не мог занять необходимую позу и искал правильный ракурс.

Как видим на эфир мужчины одели классические костюмы, Екатерина Кухар выбрала нежное платье с цветами и открытыми плечами, а Каменских надела роскошное длинное красное платье с глубоким вырезом.

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