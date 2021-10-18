Відома українська співачка Настя Каменських та прима-балерина Катерина Кухар синхронно послали повітряний поцілунок шанувальникам у суддівських кріслах "Танців з зірками".

Як пише Politeka.net, у сьомому ефірі нового сезону популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" до трійки суддів приєднається відома українська співачка Настя Каменських, яка зараз будує сольну кар’єру під псевдонімом NK.

Так, співачка разом із суддями шоу Катериною Кухар, Владом Ямою та Максимом Чмерковським буде оцінювати виступи учасників, які будуть присвячені українським зіркам. Популярні артисти країни вийдуть на сцену, щоб підтримати учасників на паркеті і виконати свої хіти.

У своєму Instagram Катерина Кухар опублікувала історію в Instagram, де вона разом із Каменських синхронно посилають повітряний поцілунок у камеру.

"Ми в ефірі!", - написала Кухар.

Так, балерина одягнула ніжну сукню з квітками, відкритими плечима та декольте, а образ доповнила красивим кольє. Настя була у чорному платті із вирізом в зоні декольте, на шиї у співачки був красивий червоний бант.

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