Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала яскраві кадри свого образу на новий випуск проекту.

Як повідомляє Politeka.net, відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними фотографіями, на яких продемонструвала шанувальникам свій образ на нових прямий ефір проекту.

На знімках Катя відображена в гримерці, вона присіла на столик біля дзеркала з яскравим освітленням. Перед камерою балерина з'явилася в шовковій сірій сукні з цікавим хитромудрим малюнком і незвичайними рукавами. Цей наряд підкреслив її витончену фігуру і відкрив плечі з декольте. волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка.

У підписі до фотографій Кухар написала: "І нехай зірки запалять цю танцювальну галактику! Передчуваю феєричний екватор!". Шанувальники тут же почали обговорювати новий образ суворої судді, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації: "Мій улюблений образ", "Ви фантастична", "Красуня", "Така ніжна", "Яка краса", "Шкіряний образ".

Нагадаємо, Катерина Кухар зважилася кардинально змінити зачіску: фото в новому образі.

Як повідомляла Politeka, Кухар ледь не осідлала Влада Яму за лаштунками, кадри вже в мережі: "Що ж буде далі".

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