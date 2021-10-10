Судья шоу "Танці з зірками" и известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар кардинально сменила имидж для шоу.

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.

Так, на этот раз Екатерина Кухар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре балерина в непривычном для себя образе. Как известно, у неё длинные темные волосы, с которыми она не делает эксперименты. Но при подготовке с 6-му эфиру шоу "Танці з зірками" она решилась измениться во внешности. В 6-ом выпуске зрители смогут её увидеть с длинной прямой челкой, что не привычно для Кухар, и убранными волосами. Также, у неё поменялся цвет волос на рыжий.

"Ждете сегодняшний эфир?", — спросила у фанатов Екатерина Кухар.

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