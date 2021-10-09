Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар показала все свои образы за пять эфиров и рассказала о будущем перевоплощении.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной отечественной примой-балериной и судьей "Танців з зірками". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Катя на фото показала все свои пять образов.
"5 эфиров позади и мы стремительно движемся к экватору!
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Впереди нас ждут 8 ярких эфиров и среди них… Halloween!
Мне пора задуматься о следующем перевоплощении…
В каком образе вы бы хотели меня увидеть?
Жду вас в комментариях!
И если кто-то угадает, первому отправлю в подарок любимую свечу!", - написала Кухар.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Шикарная просто! Мне так нравятся ваши образы!", "На Хэллоуин будете в образе тыквы", "Вы в любом образе прекрасны, Катенька! Просто пусть Вам дают больше(почаще) возможности оценивать танцоров. Очень всегда интересны Ваши мнения, комментарии", "Волшебница, фея, эльфийка, ну или Ксена-воин".
Напомним, Гвоздева после стычек с Кухар и партнершей Melovin'a очутилась на встрече с продюсером «Танців з зірками»
Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Кухар показала, как они с мужем расслабляются перед работой
А еще Politeka сообщала, что Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками"