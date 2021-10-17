Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала яркие кадры своего образа на новый выпуск проекта.

Как сообщает Politeka.net, известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась на своей странице в Instagram очаровательными фотографиями, на которых продемонстрировала поклонникам свой образ на новых прямой эфир проекта.

На снимках Катя запечатлена в гримерке, она присела на столик у зеркала с ярким освещением. Перед камерой балерина появилась в шелковом сером платье с интересным замысловатым рисунком и необычными рукавами. Этот наряд подчеркнул ее изящную фигуру и открыл плечи с декольте. волосы красотки собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж и ослепительная улыбка.

В подписи к фотографиям Кухар написала: "И пусть звезды зажгут эту танцевальную галактику! Предвкушаю фееричный экватор!". Поклонники тут же принялись обсуждать новый образ строгой судьи, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации: "Мой любимый образ", "Вы фантастическая", "Красотка", "Такая нежная", "Какая красота", "Шикарный образ".

Напомним, Екатерина Кухар решилась кардинально изменить прическу: фото в новом образе.

Как сообщала Politeka, Кухар едва не оседлала Влада Яму за кулисами, кадры уже в сети: "Что же будет дальше".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар оторвалась за кулисами под Верку Сердючку, пока зритель не видит: "Выпью сегодня".