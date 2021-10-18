Після сьомого випуску шоу "Танці з зірками" пішли відразу дві пари - Джамала і Антон Нестерко, а також Стас Горуна і Даніелла Преап - в мережі розгорілися обговорення.

Шоу "Танці з зірками" 17 жовтня покинули відразу дві пари, передає Politeka.net. Цей етап ведучий Юрій Горбунов анонсував ще в минулому ефірі, але в попередньому випуску проект несподівано покинули фаворити проекту, тому Влад Яма запропонував перенести плани попрощатися з двома парами наступного тижня.

Так, 17 жовтня першою покинула шоу пара, яка набрала найменше балів від телеглядачів і суддів - Джамала і її партнер Антон Нестерко.

За підсумками "танцю за життя" судді вирішили, що шоу покинуть Стас Горуна і його напарниця Даніелла Преап.

Користувачі Мережі стали обговорювати вихід пар. Деякі висловлювали своє розчарування, інші-сприйняли все позитивно.

"Гідний вихід. Але їм дійсно пора додому", "Заслужено. Але Антон дуже подобався", "несподівано справедливий ефір якийсь", "вона сильно старалася! Молодець!❤ ",- написали коментатори під постом про відхід Джамали.

"Хороший хлопець, позитивний, добре танцював. шкода 😢", " блін! Як шкода, на їх місці повинна бути Власова!!!", "А ось це вже очікувано"," не можу сказати, що Стас був моїм фаворитом , але мені здається на проекті залишилися і слабкіше пари", - написали користувачі Мережі про відхід Горуни.

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