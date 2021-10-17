Известная артистка и солистка группа "KAZKA" Александра Зарицкая пожаловалась на свою конкурентку Джамалу на шоу "Танці з зірками".
Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Сейчас артистка также является участницей шоу "Танці з зірками".
Так, на этот раз Александра Зарицкая на своей странице в Инстаграм опубликовала новые Сториз. Как известно, каждое воскресенье проходит прямой эфир шоу "Танці з зірками". На кадрах видно, что проходит подготовка к 7-му эфиру проекта. В гримерке Александра Зарицкая жалуется на свою соперницу Джамалу, которая зашла к ним и включила свою музыку.
"В гости пришла эта, притащила музыку свою, мешает нам есть виноград", - пожаловалась Александра Зарицкая.
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Напомним, что в прошлый раз шоу "Танці з зірками" покинула пара Lida Lee и Алексей Базела.
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