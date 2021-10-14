Украинская певица, солистка группы KAZKA и участница нового сезона шоу «Танці з зірками» Александра Зарицкая показала, как выкладывается на репетициях.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 29-летняя Зарицкая опубликовала сторис с танцевального зала. На первом видео она позировала перед зеркалом со своим партнером по шоу Юрием Мешковым. Звезды выглядели очень уставшими.
«Если я вам скажу, что у нас нет сил даже снимать сторис, вы поверите?», - подписала видео звезда.
На втором видео Зарицкая засветила главного хореографа проекта и звезду прошлых сезонов шоу, популярного хореографа Алену Шоптенко. Судя по всему, девушка ставила паре танец. На видео она выглядела уставшей, но довольной.
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«Вот наш тиран во плоти. Но на улыбку у тебя сил хватает еще», - прокомментировала видео Зарицкая, дописав, что танец будет очень крутым, когда они с партнером его выучат.
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