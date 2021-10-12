Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, виклала особисті кадри з ванної, показавши результати своїх старань на популярному шоу.
Олександра Зарицька прийняла рішення знятися в новому сезоні шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. За словами артистки, вона прийшла на проект, щоб показати, якою вона може бути пластичною і легкою.
Зірка дуже старається разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим. Пара виходить на паркет, розповідаючи найцікавіші історії в різних образах.
Для того, щоб танець вийшов ефектним і незабутнім парі доводиться багато працювати. Зарицька вирішила показати в своєму Instagram наслідки тренувань і виступів.
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На кадрах в сторіс Instagram Олександра Зарицька поніжилася у ванній, засвітивши величезні синці після "Танців з зірками".
"Без синців танці не Танці... але відразу видно наші старання", - написала солістка групи KAZKA.
Зазначимо, в минулому випуску шоу Олександра Зарицька разом з партнером опинилися на останньому місці з 29 балами.
Співачка ледь не вилетіла з шоу, але завдяки суддям вона продовжила боротьбу за перемогу.
З проекту вибула пара Ліда Лі і Олексій Базела.
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