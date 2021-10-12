Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, виклала особисті кадри з ванної, показавши результати своїх старань на популярному шоу.

Олександра Зарицька прийняла рішення знятися в новому сезоні шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. За словами артистки, вона прийшла на проект, щоб показати, якою вона може бути пластичною і легкою.

Зірка дуже старається разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим. Пара виходить на паркет, розповідаючи найцікавіші історії в різних образах.

Для того, щоб танець вийшов ефектним і незабутнім парі доводиться багато працювати. Зарицька вирішила показати в своєму Instagram наслідки тренувань і виступів.

На кадрах в сторіс Instagram Олександра Зарицька поніжилася у ванній, засвітивши величезні синці після "Танців з зірками".

"Без синців танці не Танці... але відразу видно наші старання", - написала солістка групи KAZKA.

Зазначимо, в минулому випуску шоу Олександра Зарицька разом з партнером опинилися на останньому місці з 29 балами.

Співачка ледь не вилетіла з шоу, але завдяки суддям вона продовжила боротьбу за перемогу.

З проекту вибула пара Ліда Лі і Олексій Базела.

Нагадаємо, солістка KAZKA влаштувала запальний танець в компанії хлопців

А ще Politeka писала, що Зарицька з KAZKA в ефектній сукні притулилася до партнера

Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька зважилася на кардинальну зміну образу