Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась чувственными фото со своим партнером по «Танцях з зірками» Юрием Мешковым, которого ранее назвала своим кумиром.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Зарицкая показала себя и Мешкова в их образах с прошлого эфира «Танців».

Для этого номера исполнительница надела эффектное красное платье с очень глубоким декольте, дополнив образ полупрозрачными черными перчатками. Ее партнер выступал в черном костюме, расшитом серебристыми и красными пайетками.

Темой выпуска были кумиры участников. Зарицкая удивила многих, назвав своим кумиром именно Мешкова. На новых фото певица позировала, прижавшись к танцору и глядя на него с обожанием.

«Много мыслей, много эмоций. Но напишу что-то чуть позже. Главное, что вы были рядом», - подписала кадры Саша.

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Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Просто лучшие, люблю вас», «Как постройнела просто красавица», «Ну такие уже красивые», «Пупсики», «Красивые, классные, болела за вас!», «Это что-то большее чем страсть, и это больше чем танец, и чем партнёры», «Сашенька, вы чудо», - пишут люди.

Напомним, Зарицкая из KAZKA призналась, что чувствует к своему партнеру по «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, украинцы взбунтовались после "несправедливого" решения судей "Танці з зірками".

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA в платье с глубоким декольте вызвала споры в сети.