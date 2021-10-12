Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, выложила личные кадры из ванной, показав результаты своих стараний на популярном шоу.

Александра Зарицкая приняла решение сняться в новом сезоне шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. По словам артистки, она пришла на проект, чтобы показать, какой она может быть пластичной и легкой.

Звезда очень старается вместе со своим партнером Юрием Мешковым. Пара выходит на паркет, рассказывая самые интересные истории в разных образах.

Для того, чтобы танец вышел эффектным и запоминающимся паре приходится много работать. Зарицкая решила показать в своем Инстаграм последствия тренировок и выступлений.

На кадрах в сторис Инстаграм Александра Зарицкая понежилась в ванной, засветив огромные синяки после "Танців з зірками".

"Без синяков танцы не танцы... но сразу видны наши старания", - написала солистка группы KAZKA.

Отметим, в прошлом выпуске шоу Александра Зарицкая вместе с партнером оказались на последнем месте с 29 баллами.

Певица едва не вылетела из шоу, но благодаря судьям она продолжила борорьбу за победу.

Из проекта выбыла пара Лида Ли и Алексей Базэла.

Напомним, солистка KAZKA устроила зажигательный танец в компании парней

А еще Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA в эффектном платье прижалась к партнеру

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая решилась на кардинальную смену образа